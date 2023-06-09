Психолог Идзиковский перечислил советы взрослым для поиска друзей

Наиболее часто люди всю жизнь дружат с теми, с кем нашли общий язык еще во время учебы в школе или в вузе. Психолог Евгений Идзиковский перечислил рекомендации, следуя которым, можно подружиться с единомышленниками и во взрослом возрасте. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, следует найти людей с аналогичными интересами, быть открытым и доброжелательным, чаще улыбаться.

Также специалист советует вступать в разговоры, не бояться их начинать с новыми людьми, принимать участие в местных мероприятиях, быть поддерживающим и добрым.