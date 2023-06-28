Психолог Иванова назвала правила сохранения бюджета до зарплаты

Постоянная нехватка денег до зарплаты является признаком внутренней проблемы. Психолог и аналитик финансового менеджмента Наталья Иванова рассказала, как ее распознать и изменить подход к своему бюджету. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, прежде всего следует выяснить, насколько часто случается такое, что до зарплаты не остается средств.

Также специалист пояснила, что важно вести учет трат, где будет видна причина.

Психолог добавила, что после этого следует разобраться, имеется ли возможность увеличить доход.

Она уточнила, что последним правилом в данной ситуации станет анализ импульсивных покупок и последующий анализ эмоций. Это станет ответом на вопрос, нужны ли эти покупки вообще.