Утро начинается с головной боли, в транспорте накрывает волной раздражения, а к вечеру хочется только одного — чтобы все оставили в покое. Знакомое состояние часто списывают на погоду, начальника или мировую несправедливость. Но практикующий психолог из Наро-Фоминска Светлана Морозовская в беседе с REGIONS выразила уверенность: корень зла кроется гораздо ближе — в привычках, которые давно стали частью повседневности и незаметно подтачивают нервную систему.

Первая и самая массовая привычка современного человека — бесконечный скроллинг новостной ленты, напомнила эксперт. Телефон становится продолжением руки, а мозг круглосуточно переваривает информацию о катастрофах, политических скандалах и трагедиях. Организм не понимает разницы между реальной угрозой и экраном смартфона — в кровь исправно выбрасывается кортизол, гормон стресса. Психолог отмечает: как только клиенты сокращают потребление новостей до 15–20 минут в утреннее время, уровень тревоги ощутимо падает. Мозгу просто перестают подкидывать дрова в топку страха.

Вторая привычка тесно связана с первой, но носит уже глубинный характер. Это постоянное самобичевание. Люди ругают себя за лишний кусок торта, за неидеальный отчет, за грубость в пробке, за то, что не позвонили маме. Внутренний прокурор работает без выходных. Психолог подчеркивает: чувство вины становится топливом для панических атак. Человек живет в состоянии «я недостаточно хорош», выбивая из-под ног последнюю опору.

Третья опасность подстерегает в социальных сетях. Привычка сравнивать свою реальную жизнь с чужой парадной картинкой приобрела масштаб катастрофы. Подписчики видят идеальный отпуск, счастливые лица и успешные проекты, но не видят усталости, ссор, кредитов и страхов. Сравнение всегда идет не в пользу смотрящего, что закономерно ведет к тревоге и ощущению собственной никчемности. Витрина чужой жизни оказывается ядом для самооценки.

Четвертая привычка парадоксальна, но узнаваема: желание контролировать абсолютно все. Люди пытаются просчитать планы на год вперед, расписать каждый час выходных и паниковать из-за сломанного графика. Эксперт напоминает, что тотальный контроль — это иллюзия, потому что жизнь обязательно внесет свои коррективы. Когда человек запрещает себе спонтанность, он вместе с ней запрещает себе радость и ресурс. Иногда полезно разрешить себе свернуть не туда.

Пятая разрушительная привычка замыкает порочный круг. Это бесконечное пережевывание прошлых ошибок. Многократный анализ провалов в стиле «а что, если бы я тогда сказал по-другому?» не помогает найти решение, а только высасывает энергию. Психолог сравнивает это состояние с жеванием резинки, которая давно потеряла вкус: человек продолжает механическое движение до боли в челюсти, хотя пользы уже нет. Прошлое изменить нельзя, но можно перестать тащить его в настоящее.

Светлана Морозовская резюмирует: тревога не возникает на пустом месте — люди сами стелют ей мягкую постель из повседневных привычек. Чтобы вернуть равновесие, специалист советует сделать паузу, выключить уведомления, перестать сравнивать себя с блогерами и, наконец, простить себя за то, что человек — не робот. Психика обязательно скажет спасибо, хотя, возможно, и не сразу.

Ранее психолог Авдеева предупредила о страшном эффекте модной игры у детей.