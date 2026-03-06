Некоторые дети могут потом годами не решаться на брак, если их в детстве «поженили» под аплодисменты зала. Игровая церемония со свадебными нарядами, росписью и шутками взрослых про «жениха и невесту» для одних становится забавой, а для других — тяжелым опытом, который тянется во взрослую жизнь. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Елена Авдеева.

Ранее стало известно, что в России начали проводить игровые церемонии «брака» для малышей и школьников: детей наряжают женихами и невестами, проводят через имитацию регистрации, включают музыку, делают фото на память. Подобные «свадьбы» сыграли во Дворце бракосочетания Саратова. Организаторы называют это способом привить уважение к семье и традиционным ценностям, сравнивают такие мероприятия с безобидной игрой в «дочки-матери». Однако между бытовыми детскими сюжетами и обрядом «свадьбы» психолог видит принципиальную разницу.

«Свадебная церемония — это не просто праздник, а древний ритуал перехода во взрослый статус с обетом верности и ответственности, решением двух взрослых людей объявить миру о создании семьи. Играть с детьми в такие обряды — почти то же самое, что „понарошку“ венчать или крестить», — отметила Авдеева.

Особенно уязвимы, по словам эксперта, застенчивые и тревожные дети: для них уже само нахождение в центре внимания — стресс, а вынужденная «пара» с ребенком, который неприятен, бьет по личным границам.

Фото: [ istockphoto.com/AnneMS ]

«У дошкольников и младших школьников еще работает магическое мышление, вера в „навсегда“. Если им предлагают расписаться, держаться за руки, давать обещания под взглядами взрослых, это легко превращается для них не в игру, а в психическую реальность», — предупредила психолог.

По ее словам, игра в «дочки-матери» и «детская свадьба» — вещи разного порядка.

«В „дочки-матери“ ребенок спонтанно проживает свой опыт, пробует роли, фантазирует, дает себе через игру то, чего не хватило от мамы и папы — и делает это не на показ. А детская свадьба — публичное, формальное действо, ориентированное на зрителей, где ребенок подстраивается под ожидания взрослых» — пояснила эксперт.

В результате такие «церемонии» влияют на представления о близости и могут закрепить опасный сценарий: принуждение к роли, игнорирование собственных чувств, заморозку эмоций в контакте с другим человеком.

«Как психолог с многолетним стажем работы с детьми, я вижу здесь больше рисков, чем пользы. Традиционные ценности формируются не через шоу, а через жизнь семьи, сказки и естественные детские игры, а подмена глубины красивой картинкой на публику — очень опасный путь для развития ребенка», — заключила Авдеева.

Ранее врачи рассказали, почему тревожные мысли ускоряют старение и провоцируют развитие заболеваний.