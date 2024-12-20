Психолог Юлия Бабенко объяснила причины подростковых беременностей
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Клинический психолог Бабенко рассказала порталу Regions, почему девочки-подростки вступают в интимную связь в раннем возрасте. Ранее в Подмосковье школьница в возрасте 12 лет забеременела от 21-летнего парня.
По словам специалиста, причины подобного — в психологических травмах. Естественное желание девочек понравиться представителям противоположного пола преобразуется в нездоровую потребность в близости.
Кроме того, причиной может стать манипуляция со стороны взрослого человека. В таких ситуациях ребенок, который не умеет отстаивать свои границы и говорить «нет», из страха расставания переступает через себя и терпит происходящее.
Подробности — в эксклюзивном материале Regions.