Психолог Юлия Бабенко объяснила причины подростковых беременностей

Клинический психолог Бабенко рассказала порталу Regions , почему девочки-подростки вступают в интимную связь в раннем возрасте. Ранее в Подмосковье школьница в возрасте 12 лет забеременела от 21-летнего парня.

По словам специалиста, причины подобного — в психологических травмах. Естественное желание девочек понравиться представителям противоположного пола преобразуется в нездоровую потребность в близости.

Кроме того, причиной может стать манипуляция со стороны взрослого человека. В таких ситуациях ребенок, который не умеет отстаивать свои границы и говорить «нет», из страха расставания переступает через себя и терпит происходящее.

Подробности — в эксклюзивном материале Regions.