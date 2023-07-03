Психолог Кичаев дал рекомендации по правильному реагированию на непрошеные советы

Многие люди любят давать непрошеные советы, однако они не готовы к ответственности за такие рекомендации. Психолог Александр Кичаев рассказал, как вести себя при ненужных советах. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он пояснил, что довольно много зависит от авторитета дающего совет.

По его мнению, многое зависит от авторитета человека, который дает совет. Так, если это человек, вызывающий доверие, то можно прислушаться, но принимать совет или нет — это личное дело каждого.

Специалист отметил, что лучшей фразой при непрошеных советах будет «я вас услышал».

По словам Кичаева, если советы раздают на работе, то тут уже нужно разделять зону отношений: так, если это не касается служебных отношений, то есть смысл предложить собеседнику взять ответственность за свои слова.