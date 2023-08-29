Психолог Кичаев перечислил признаки выгорания на работе
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По словам психолога Александра Кичаева, выгорание на работе можно обнаружить по целому ряду признаков, прежде всего это повышенная раздражительность и уменьшение продуктивности. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что также об этом свидетельствует нежелание идти на работу.
По мнению эксперта, это и полное отсутствие интереса к работе, постоянные конфликты, отвлечение на множество сайтов и чатов, счет часов и минут до окончания рабочего дня.
Он добавил, что решить проблему могут изменения в рабочий процесс, например, уход в отпуск.