Психолог Кичаев перечислил признаки выгорания на работе

По словам психолога Александра Кичаева, выгорание на работе можно обнаружить по целому ряду признаков, прежде всего это повышенная раздражительность и уменьшение продуктивности. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что также об этом свидетельствует нежелание идти на работу.

По мнению эксперта, это и полное отсутствие интереса к работе, постоянные конфликты, отвлечение на множество сайтов и чатов, счет часов и минут до окончания рабочего дня.

Он добавил, что решить проблему могут изменения в рабочий процесс, например, уход в отпуск.