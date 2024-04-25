Психолог Кичаев пояснил, почему деньги делают человека пустым

По словам психолога Александра Коуча, есть тип людей, смысл жизни которых состоит в достижении успеха, тем не менее, реализовавшись и заработав состояние, они начинают жалеть об упущенном времени. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что деньги во имя денег делают человека пустым и несчастным. Наиболее часто в подобных ситуациях оказываются женщины, которые под конец осознают собственное одиночество, поскольку такие люди опустошают все свои человеческие потребности и просто идут к своей цели.

По мнению эксперта, самое главное — это знать, чего ты хочешь от жизни, и понимать, что деньги — это не цель. Таким образом, финансовое благополучие это только метод реализовать собственные способности и идеи.