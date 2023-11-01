Психолог Кононов перечислил убивающие время вредные привычки
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По словам психолога Александра Кононова, просмотр бесполезных сериалов, пустое общение в социальных сетях и бесцельное хождение по торговым центрам являются привычками, ворующими время. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что к развитию привыкания ведет повторение действий, когда мозг формирует новые нейронные связи или развивает уже имеющиеся.
По мнению специалиста, телефонные разговоры тоже являются ворами часов и лет жизни.
Он отметил, что для избавления от данных привычек можно найти хобби, а также совмещать их с полезными делами.