Психолог Корольков объяснил, что могло подтолкнуть жителя Павловского Посада на попытку убийства своей семьи

Житель подмосковного Павловского Посада мог совершить попытку убийства жены и сына из-за сильных эмоций или состояния аффекта, рассказал REGIONS психолог Сергей Корольков.

«Чтобы попытаться убить своих жену и ребенка, нужно, чтобы отключились защитные механизмы психики человека. Ведь защита близких и забота о потомстве заложены в нас на биологическом уровне», — пояснил Корольков.

По его словам, повышенное раздражение может спровоцировать неразрешенный семейный конфликт. Из-за этого мужчина мог воспринимать жену не как близкого человека, а как препятствие, отметил эксперт.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, он находится под арестом. Подробности — в материале REGIONS.