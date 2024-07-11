Психолог Коржаева считает, что турецкие сериалы не оказывают влияния на психику женщин в России

По словам клинического психолога Ирины Коржаевой, заместитель председателя Комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов своим призывом к запрету турецких сериалов в нашей стране, лишь дискредитировал себя, поскольку всем давно известно, что человеком озвучиваются его собственные страхи. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что если женщину привлекают ухоженные, вежливые, заботливые мужчины с развитым эмоциональным интеллектом, то это психически здоровая женщина, не потерявшая надежды и верящая, что такие могут быть.

По мнению эксперта, любому человеку хочется верить в волшебство и сказку, а согласно логике Милонова, следует запретить все сказки, поскольку это сбивает людей с пути, а также отечественные любовные романы, где страдают все, и детективы, где добро все равно побеждает зло.

Она отметила, что если женщина находится с человеком, который ее бьет, и не может уйти, то проблема вовсе не в жертве и не в применяющем силу, а в бездействующей системе. При этом запреты могут и вовсе навредить, так как люди станут искать иные способы заполнить свою травму.