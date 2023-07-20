Психолог Крушинских назвала главные признаки нездорового перфекционизма
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По словам медицинского психолога Любови Крушинских, здоровый перфекционизм может способствовать развитию и росту человека, а патологический, напротив, может привести к тревожности, депрессии и иным плохим для организма последствиям. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что это способствует развитию чрезмерной напряженности, выгоранию и низкой самооценке.
По мнению специалиста, также это может способствовать развитию склонности к негативным мыслям и предположениям о будущем.
Крушинских пояснила, что патологический перфекционизм мешает человеку увидеть главное и понять, какие задачи действительно важны.