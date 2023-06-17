Психолог Лебедева назвала причины отпугивания незамужними женщинами мужчин

Отдельным девушкам не везет в личной жизни и так и не удается построить крепкую семью и найти возлюбленного, который всегда будет рядом. В этом случае эзотерики говорят о венце безбрачия, а психологи называют другие причины сложностей с любовью и браком. Психолог Юлия Лебедева рассказала, что мешает девушкам на пути к счастью. Об этом сообщает Life.ru .

Она пояснила, что одной из ошибок в поведении девушки является цель выйти замуж, то есть все равно за кого, но такие отношения изначально обречены на провал.

По словам специалиста, причиной также может быть слишком холодный отец или, наоборот, слишком любящий папа.

Она уточнила, что также причиной неустроенной личной жизни является не отец девушки, а её мать, перед которой она чувствует свою вину.

Лебедева также назвала другие причины: сексуальные травмы в прошлом, развод родителей и нежелание иметь детей.