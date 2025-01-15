Психолог Леонова назвала способы вернуться к работе после праздников без стресса
Психолог перечислила облегчающие для возвращения в рабочий график методы
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Возвращение к рабочим будням после новогодних каникул может быть трудным для многих людей. Организм, привыкший к отдыху, испытывает естественное желание продолжить его. Психолог Наталья Леонова перечислила ряд способов, которые поспособствуют более легкой адаптации к рабочему режиму. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По ее словам, в первую очередь стоит заранее подготовиться к переходу на рабочий график, то есть начать ложиться спать и вставать в привычное для рабочего графика времени. Кроме того, следует ограничить употребление алкогольных напитков и прочих излишеств.
Эксперт добавила, что не следует весьма сильно переживать из-за возвращения на работу, поскольку даже в самых рутинных задачах можно найти что-либо приятное.
По ее мнению, длинные новогодние каникулы можно рассматривать как мини-отпуск, так как это своего рода дополнительные возможности для смены деятельности и восстановления сил. Хорошо спланированный отдых может стать приятным методом расслабиться и набраться энергии.
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