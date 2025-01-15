Психолог Леонова назвала способы вернуться к работе после праздников без стресса

Возвращение к рабочим будням после новогодних каникул может быть трудным для многих людей. Организм, привыкший к отдыху, испытывает естественное желание продолжить его. Психолог Наталья Леонова перечислила ряд способов, которые поспособствуют более легкой адаптации к рабочему режиму. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, в первую очередь стоит заранее подготовиться к переходу на рабочий график, то есть начать ложиться спать и вставать в привычное для рабочего графика времени. Кроме того, следует ограничить употребление алкогольных напитков и прочих излишеств.

Эксперт добавила, что не следует весьма сильно переживать из-за возвращения на работу, поскольку даже в самых рутинных задачах можно найти что-либо приятное.

По ее мнению, длинные новогодние каникулы можно рассматривать как мини-отпуск, так как это своего рода дополнительные возможности для смены деятельности и восстановления сил. Хорошо спланированный отдых может стать приятным методом расслабиться и набраться энергии.

Ранее также психолог Бражникова назвала способы быстро вернуться в рабочий режим после новогодних каникул.