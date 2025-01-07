Психолог Бражникова назвала способы быстро вернуться в рабочий режим после новогодних каникул

Новогодние праздники подходят к концу, поэтому совсем скоро многим жителям нашей страны придется занять рабочие посты. По словам бизнес-психолога Ирины Бражниковой, к погружению в рабочие будни следует готовиться заранее, таким образом адаптация к прежнему режиму пройдет гораздо легче и быстрее. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, чтобы не испытать чрезмерный стресс при возвращении на работу, нервничать не стоит и на самих праздниках. Также есть смысл отказаться от алкогольных напитков и переедания в пользу активного отдыха.

По мнению эксперта, мозг человека устроен так, что регулярные привычки запускают связанные с ними нейронные цепи. Следует использовать данную особенность в свою пользу и начать рабочую неделю с одной из подобных привычек. Кроме того, важным фактором успешного погружения в работу является мотивация, однако целеполагание должно быть реалистичным, иначе существует риск столкнуться с обратным эффектом в виде разочарования.

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