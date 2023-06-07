Психолог Маслова назвала плюсы и минусы совместной жизни до свадьбы

Многие пары начинают жить вместе еще до свадьбы. По словам клинического психолога Екатерины Масловой, в таком случае необходимо задать вопрос каждому самому себе: зачем нужно обоим жить вместе до регистрации отношений. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что существуют как положительные стороны, так и отрицательные. Среди плюсов она назвала шанс научиться удерживать свои и соблюдать границы другого человека, отдачу и получение поддержки, экономию, больше времени на интимную жизнь, развитие отношений. Однако при совместной жизни до официального брака имеются также и минусы: перестройка личных графиков, снижение важности официальных отношений, развитие скуки, отсутствие одобрения родителей, разница во взглядах.

Эксперт подчеркнула, что чем больше люди станут обсуждать между собой проблемы и вопросы, тем интереснее им будет вместе.