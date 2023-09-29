Психолог Матари заявила, что неправильная реакция на стыд может стать причиной аутоагрессии

Негативные эмоции оказывают на человека более сильное влияние, чем позитивные. Психолог Анна Матари рассказала о наиболее сильных и разрушительных чувствах и как с ними справляться. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, стыд приводит к аутоагрессии, саморазрушению и даже началу воспалительных процессов в организме.

Эксперт отметила, что разрушающей моделью поведения является обида. В связи с чем следует прямо говорить о том, что нам не нравится.

По ее мнению, человек, которого нередко в чем-то обвиняют, чувствует себя ненужным, плохим, прежде всего это касается тех, чьи родители вели себя подобным образом, внушая чувство вины. Поэтому важно слушать себя, не манипулировать, а честно просить то, что необходимо.

Психолог добавила, что данные эмоции следует прорабатывать, а при их подавлении эти чувства станут разрушать человека.