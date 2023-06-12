Психолог Миллер заявила, что чувство обиды разрушает жизнь

Негативно окрашенные эмоции являются последствием перенесенного человеком огорчения или оскорбления. Причем, иногда довольно несправедливого. По мнению Александры Миллер, если не побороть чувство обиды, то оно способно разрушить жизнь, о чем пишет ФАН.

Если не работать над этим неприятным ощущениям, которое испытывал каждый в своей жизни, то оно приведет к плохому исходу. Одно из них – соматические заболевания, что рождаются от психологических проблем.

Чтобы уберечь себя от этого, психолог рекомендует принять тот факт, что в мире не существует идеальных людей. Но это не равно тому, что нужно возлюбить своих обидчиков. Скорее это должно помочь понять лишь факт произошедшего, и что выбор человека обидеть кого-либо не делает жертву лучше или хуже.