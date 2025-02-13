Психолог Наумова: День влюбленных следует отмечать при положительном отношении к нему

По словам семейного психолога Натальи Наумовой, День всех влюбленных стоит отмечать в том случае, если отношение к данному празднику положительное, а тем, у кого 14 февраля вызывает не самые хорошие эмоции, лучше отказаться от указанной идеи. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что День святого Валентина уже давно не ассоциируется исключительно с праздником любящих пар, в ряде случаев это семейное торжество.

По мнению психолога, если подобные эмоции человеку близки, следует задуматься о том, чтобы наладить свою личную жизнь. После этого указанный праздник перестанет быть раздражителем, вызывающим негативные чувства.

Ранее сообщалось, что этот праздник имеет интересную историю, уходящую за собой в древнеримские традиции и христианские обычаи.