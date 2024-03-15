Психолог Наумова назвала способы отличить реального психолога от мошенника
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В современном мире психологическая помощь становится все более популярной, однако выбор квалифицированного специалиста может представляться трудной задачей. На сегодняшний день все больше людей сталкиваются с проблемой выбора между настоящим психологом и неквалифицированным, в том числе и мошенником. Семейный психолог Наталья Наумова пояснила, как отличить настоящего профессионала от самозванца. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, профессиональный психолог никогда не дает советы на примере личного опыта.
Эксперт добавила, что готовые клише, которыми пользуются псведопсихологи, создают зависимость и не дают возможности человеку двигаться дальше самостоятельно. В действительности работа такого специалиста заключается в помощи человеку раскрыть свои внутренние ресурсы с эффективным их использованием.
По ее мнению, важно обратить внимание также и на наличие критики клиента, поскольку истинные психологи этого не делают, они всегда направляют взгляд клиента на его ситуацию и помогают самому осознать, сделать вывод, что происходит в его жизни.