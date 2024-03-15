Психолог Наумова назвала способы отличить реального психолога от мошенника

В современном мире психологическая помощь становится все более популярной, однако выбор квалифицированного специалиста может представляться трудной задачей. На сегодняшний день все больше людей сталкиваются с проблемой выбора между настоящим психологом и неквалифицированным, в том числе и мошенником. Семейный психолог Наталья Наумова пояснила, как отличить настоящего профессионала от самозванца. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, профессиональный психолог никогда не дает советы на примере личного опыта.

Эксперт добавила, что готовые клише, которыми пользуются псведопсихологи, создают зависимость и не дают возможности человеку двигаться дальше самостоятельно. В действительности работа такого специалиста заключается в помощи человеку раскрыть свои внутренние ресурсы с эффективным их использованием.

По ее мнению, важно обратить внимание также и на наличие критики клиента, поскольку истинные психологи этого не делают, они всегда направляют взгляд клиента на его ситуацию и помогают самому осознать, сделать вывод, что происходит в его жизни.