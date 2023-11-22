Психолог Наумова определила основную причину одиночества

По словам детского психолога Натальи Наумовой, причины одиночества в первую очередь связаны с неправильным мышлением человека и неверным восприятием ситуации. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что самой частой причиной одиночества являются детские триггеры, вследствие которых у взрослого человека появляются проблемы с самооценкой.

По мнению специалиста, после этого по инерции приходят уничтожающие человека мысли. О есть он отказывается быть в окружении людей, посещать культурные мероприятия, завязывать отношения и т.д. В итоге такое поведение приводит человека к депрессии.