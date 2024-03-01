Психолог Наумова перечислила лучшие подарки женщинам на 8 Марта

По словам психолога Натальи Наумовой, на 8 Марта мужчинам важно подарить женщинам любовь, романтику, внимание и показать ее ценность. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что подойдут цветы, а в качестве дополнительного презента нужно ориентироваться на предпочтения.

По мнению эксперта, следует дарить универсальные подарки, которые понравятся каждой, прежде всего духи, косметику, сумки и гаджеты. Кроме того, хорошей идеей будет совместный кулинарный мастер-класс либо романтический вечер.

Она отметила, что многие женщины предпочитают подарки, которые могут пригодиться в хозяйственной деятельности.