Психолог Наумова перечислила способы борьбы с преследованием и угрозами в мессенджерах

В современном мире часто люди сталкиваются с преследователями, или так называемыми сталкерами. Психолог Наталья Наумова рассказала, что делать, если у человека появился тайный поклонник, который досаждает и заставляет со страхом оборачиваться по пути домой или на работу. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, в большинстве случаев сталкером является знакомый человек, прежде всего тот, с кем раньше были отношения.

Эксперт добавила, что само преследование может проявляться в разной форме: ожидания у дома и следование за ним, поступление сообщений, записок или даже угроз, то есть человек назойливо станет стараться сделать все, чтобы встретиться.

По ее мнению, для защиты от любой формы преследования следует попытаться поговорить со сталкером, при этом пойти на диалог с поддержкой, однако диалог должен быть доброжелательным. Тем не менее любые неадекватные выпады со стороны собеседника должны насторожить, и в таком случае следует максимально корректно завершить общение без агрессии или враждебного настроя. Если после разговора действия с преследованием не прекращаются, то следует обратиться в полицию.