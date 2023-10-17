Психолог Наумова перечислила способы справиться с профессиональным выгоранием
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По итогам исследования аналитического центра НАФИ и фонда «Росконгресс», с профессиональным выгоранием сталкивалась почти половина работающих жителей нашей страны. Психолог Наталья Наумова рассказала, как заметить выгорание, перечислила способы справиться с ним. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, как правило, профессиональное выгорание является итогом стресса, испытываемого человеком долгое время, который в результате приводит к переутомлению и эмоциональному притуплению.
Эксперт отметила, что при наличии выгорания отсутствует желание ходить на работу, имеется потребность лишь получать зарплату.
По ее мнению, для того чтобы справиться с ним, необходим отдых и перестройка собственного восприятия.