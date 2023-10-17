Психолог Наумова перечислила способы справиться с профессиональным выгоранием

По итогам исследования аналитического центра НАФИ и фонда «Росконгресс», с профессиональным выгоранием сталкивалась почти половина работающих жителей нашей страны. Психолог Наталья Наумова рассказала, как заметить выгорание, перечислила способы справиться с ним. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, как правило, профессиональное выгорание является итогом стресса, испытываемого человеком долгое время, который в результате приводит к переутомлению и эмоциональному притуплению.

Эксперт отметила, что при наличии выгорания отсутствует желание ходить на работу, имеется потребность лишь получать зарплату.

По ее мнению, для того чтобы справиться с ним, необходим отдых и перестройка собственного восприятия.