Психолог Наумова пояснила, что может превратить мужчину в семейного тирана

Виталий Гогунский, известный многим благодаря роли Кузи из сериала «Универ», оказался в центре скандала. Он высказался о женском предназначении и приоткрыл занавес своих взаимоотношений с экс-женой. Психолог Наталья Наумова рассказала, почему ряд артистов-мужчин так категоричны по отношению к своим избранницам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, причина, по которой некоторые мужчины в семейных отношениях позволяют себе оскорбления в адрес любимого человека, связаны с разными факторами. В первую очередь это идет из детства. Так, если в юные годы будущий абьюзер подвергался насильственным действиям или проживал оскорбления со стороны сверстников, то во взрослой жизни это переходит в подобные истории. Кроме того, свою роль играет и семейный уклад: так, если мальчик рос с очень абьюзивным отцом, то он может перенять качества родителя и ретранслировать данное поведение, считая это нормой.

Эксперт добавила, что длительное проживание с абьюзивным спутником может оказать негативное влияние на самооценку партнера и вызвать разные нервные и психические расстройства.

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