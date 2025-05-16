Психолог назвала главные признаки депрессии

Психолог Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru объяснил , как распознать настоящую депрессию и почему важно не упустить момент для обращения за помощью.

По словам специалиста, главное отличие депрессии от временного упадка сил — продолжительность состояния. Если человек постоянно чувствует подавленность, теряет интерес к жизни и не может радоваться привычным вещам дольше двух-трех недель, это повод насторожиться. Особенно тревожным сигналом становится отказ от давних увлечений — например, когда активный спортсмен внезапно перестает посещать тренировки.

Депрессия влияет не только на эмоциональное состояние, но и на когнитивные функции. Лунюшин уточнил, что, как правило, у человека ухудшается память, снижается концентрация внимания, ему становится сложнее выполнять привычную работу. Школьники и студенты могут демонстрировать резкое падение успеваемости, а взрослые — совершать нехарактерные ошибки в профессиональной деятельности.

Поведенческие изменения у всех проявляются по-разному: одни становятся раздражительными и вспыльчивыми, другие — заторможенными и апатичными. Однако, по словам психолога, общим остается одно — навязчивые негативные мысли, которые не отпускают ни на минуту. Человек может постоянно говорить о бессмысленности жизни или испытывать необоснованное чувство вины.

Специалист подчеркнул, что при тревожных симптомах у себя или близких важно обратиться к психологу. В случае с родными нужно сделать это ненавязчиво, но настойчиво.

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