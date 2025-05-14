Россиян предупредили об опасности длительного сна

Он также добавил, что длительный сон может быть симптомом скрытых заболеваний, в том числе депрессии и гипотиреоза.

По словам врача, организм сам подсказывает человеку, сколько времени ему нужно для сна. Однако, отметил он, если после сна продолжительностью 10–12 часов в сутки не чувствуется бодрость, то нужно обратиться к врачу.

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