Россиян предупредили об опасности длительного сна
Врач Мартынов: сон более десяти часов в сутки повышает риск инсульта
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Сон продолжительностью десять часов повышает риск развития таких заболеваний, как инсульт и диабет, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
Он также добавил, что длительный сон может быть симптомом скрытых заболеваний, в том числе депрессии и гипотиреоза.
По словам врача, организм сам подсказывает человеку, сколько времени ему нужно для сна. Однако, отметил он, если после сна продолжительностью 10–12 часов в сутки не чувствуется бодрость, то нужно обратиться к врачу.
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