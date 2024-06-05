В Госдуме подняли вопрос об опасности движения квадроберов и фурри

Дети и подростки переодеваются в животных и бегают в парках на четвереньках, передавая весь спектр звериного поведения. Это движение получило название квадроберов, которое в Госдуме решили обсудить с точки зрения безопасности. Об этом пишет RT .

Со спортивной точки зрения деятельность квадроберов может иметь положительное влияние, однако как это отражается со стороны воспитания — вопрос спорный. Например, первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова считает, что это может вызвать отрицание общепринятых норм со стороны молодежи, настроить на деструктивное поведение. Депутат предложила обсудить потенциальную опасность движения на уровне нижней палаты.

«Мы планируем провести совещание на тему этих новых веяний в молодежной среде. Мы должны определиться, что такое деструктивная информация, каковы ее критерии и виды. Как только мы определимся с этим — примем решение, что делать дальше. Пока рано говорить о запрете», — высказалась Лантарова.

Цель депутатов — принять меры, которые не позволят движениям вроде фурри и квадроберов создать антисоциальное поколение.

Канал также пообщался и с самими подростками, увлеченными новыми веяниями. Одна из девочек рассказала, что год занимается квадробером, делает маски животных на продажу, общается с единомышленниками и развивает физические данные благодаря необычному увлечению. Случаи, когда переодетые в животных дети начинают действительно нападать на других и вести себя ненормально, собеседница не поддержала. По ее мнению, такие лишь позорят движение и бросают на него тень. Из-за таких случаев создается неверное впечатление об увлечении.

Ранее сообщалось, что дети в костюмах животных покалечили ребенка в парке Ноябрьска (ЯНАО).