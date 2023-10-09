Психолог Нович назвала важные аспекты для достижения успехов в спорте

Как пишет портал «Дни.ру» , у всех разные спортивные данные, но успешные спортсмены, как правило, имеют кое-что общее. Так, например, они выносливы не только физически, но и психологически. Об этом и других аспектах рассказал эксперт.

Анастасия Нович является клиническим психологом. Выходит, девушка хорошо разбирается в человеческой психологии. А, как мы знаем, спортсмены – тоже люди. И для успеха каждого из них решающим фактором служит не только сила воли, но и поддержка тренера. Между собой у них должен быть налажен контакт. И тогда у спортсмена всегда под боком будет надежная психологическая опора.

Также на тренировках важно поддерживать благоприятный психологический климат. А иначе напряженные отношения спровоцируют стресс и провал на соревнованиях. Чтобы этого не допустить, успешный спортсмен долго и упорно не только тренирует физическую силу, но и воспитывает эмоциональную стабильность.