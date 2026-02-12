Психолог объяснил, почему фраза «у меня нет пары» лечит лучше, чем поиск любви

До Дня святого Валентина остались считанные дни, и для многих 14 февраля — это не столько праздник, сколько немой вопрос к собственному отражению: «Почему я опять один?». Фоном — укоры родных, ровные ряды счастливых пар в ленте соцсетей и липкое чувство, будто время тикает вхолостую. Клинический психолог Дмитрий Кудряшов в интервью Общественной Службе Новостей предлагает посмотреть на ситуацию без привычного драматизма.

По его словам, главная ловушка, по его словам, кроется в языке: когда мы говорим «я одинок», это звучит как приговор личности. Но стоит переформулировать это в «прямо сейчас у меня нет партнера», как мы из подсудимых превращаемся в людей, которые просто проходят определенный жизненный этап. Это не свойство характера, а временное обстоятельство. Мозг остро реагирует на формулировки, и такая простая замена способна серьезно снизить уровень тревоги.

Кудряшов советует устроить короткую, буквально на пять-десять минут, внутреннюю ревизию. Сядьте и выпишите на лист всё, что вас не устраивает в текущем положении. Велика вероятность, что в этом списке окажутся не ваши истинные желания, а чужие голоса: стандарты с рекламных билбордов, шаблоны из фильмов или настойчивое мнение мамы. Проверьте себя: было ли ваше 14 февраля когда-нибудь идеальным на самом деле, или эта картинка просто красивая обертка, которую вам вручил маркетинг? Если после фильтрации внутри действительно останется искренняя досада — это нормально. Значит, вы впервые четко поняли, чего хотите, а это уже конкретный шаг к цели. Следующий этап — планирование, но не лихорадочные попытки спасти утопающего за три дня.

Спасать себя прямо сейчас эксперт предлагает через свидание с самим собой. Поход в ресторан, сеанс массажа, долгая прогулка или даже вечер под пледом с фильмом — если это не добивает, а наполняет, то почему нет? Миллионы людей, у которых формально «есть пара», проведут этот день несчастными и поругавшимися. Реальность вообще редко выглядит как открытка. А если картинки из чужих аккаунтов вызывают глухое раздражение, самый здоровый вариант — на сутки забыть о соцсетях.

Ранее сообщалось, что средний чек на подарки ко Дню святого Валентина увеличился почти на 50%.