Средний чек на подарки ко Дню святого Валентина увеличился почти на 50%

Рынок подарков ко Дню святого Валентина стремительно меняется, отражая новые потребительские привычки и экономическую реальность. Второй год подряд наблюдается интересный парадокс: покупатели становятся одновременно более прагматичными и более готовыми тратиться на значимые жесты, выбирая проверенные классические форматы и функциональные новинки. Как отмечает директор по маркетингу платформы Rafinad Юлия Калинцева, общий рост расходов на праздник очевиден — совокупный средний чек в преддверии 14 февраля вырос на 46,3%. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, тем не менее структура покупок говорит о многом. На первый план выходят эмоционально емкие, но предсказуемые категории: цветы, парфюмерия и подарочные наборы. Они воспринимаются как безопасный способ выразить чувства, не выходя за рамки бюджета. Особенно показателен бум подарочных сертификатов, которые часто дополняются букетом, создавая «сбалансированный сценарий» для тех, кто хочет порадовать, но избегает риска ошибиться с выбором.

Эксперт отметила, что последствия этих трендов двояки. С одной стороны, рынок сегментируется. Ювелирные изделия и техника демонстрируют взрывной рост среднего чека (до +95,3% и +116,3% соответственно), но превращаются в заранее запланированные, нишевые подарки для особых случаев, уходя из разряда спонтанных покупок, а с другой – явно проигрывают категории, ассоциирующиеся с бытовыми или утилитарными тратами: автотовары, книги, товары с маркетплейсов. Даже популярная косметика теряет в среднем чеке, что говорит о смещении спроса в сторону более доступных вариантов. Параллельно растет спрос на нематериальные подарки — онлайн-сервисы и обучение (+183,2% и +113,6%), что указывает на ценность впечатлений и личного развития.

