Психолог объяснил, почему мы просыпаемся разбитыми даже после 8 часов сна

Многие люди просыпаются истощенными после восьмичасового отдыха в постели, даже если соблюдали все рекомендации по гигиене сна. Неочевидную причину разбитости по утрам назвал психолог Хосе Мартин дель Плиего в разговоре с изданием Hola .

По словам специалиста, главная причина истощения после полноценного сна — активация нервной системы в ночное время. Когда человек живет в постоянном стрессе или с неуправляемыми эмоциональными проблемами, тело перестает чувствовать себя в безопасности даже в постели. Организм находится в состоянии повышенной готовности, а не отдыхает. Хотя может казаться, что человек спит, на самом деле он постоянно начеку.