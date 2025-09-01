Психолог объяснила, как избежать тревоги перед 1 сентября

Как отмечает президент Ассоциации психологов-консультантов, гештальт-терапевт Анастасия Точилина, преддверие 1 сентября вызывает больше беспокойства у родителей, нежели у детей. В связи с этим, она призывает взрослых не переносить собственные страхи и тревоги на ребенка в этот день, передает «Лента.ру».

Психолог рекомендует не вносить резких изменений в привычный распорядок семьи как накануне, так и после Дня знаний, подчеркивая необходимость сохранения естественного уклада жизни. Особенно важно, по мнению Точилиной, избегать усиления тревожности в этот период.

Она объясняет, что в культуре укоренилась связь осени со множеством процессов: исторически 1 сентября знаменовало начало года, совпадая с церковными праздниками. Для Руси это было временем подведения итогов летнего труда и подготовки к будущему, началу нового цикла. Психолог считает, что посещение школьной линейки также представляет собой обряд посвящения в новую роль.

Точилина подчеркивает, что перед Днем знаний важно заверить ребенка в поддержке при переходе к новому распорядку дня. В начальной школе необходимо укрепить уверенность ученика в собственных силах, в средней школе — предложить помощь, например, в приобретении школьных принадлежностей или составлении учебного графика, а в старшей школе — совместно совершить покупки.

Эксперт советует сосредоточиться на облегчении жизни в сентябре и создании поддерживающих семейных ритуалов. В качестве примера она приводит семейные завтраки и ужины с обсуждением планов и событий дня, подчеркивая важность провожать детей в школу с улыбкой, избегая атмосферы раздражения. Точилина призывает придумать собственные традиции, которые станут источником тепла и поддержки.

