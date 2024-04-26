Психолог Памфилова пояснила пользу компьютерных игр

Современный мир окутан множеством дискуссий о вреде компьютерных игр для здоровья и развития. Психолог Наталья Памфилова рассказала, что в действительности стоит за этими утверждениями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, конкретно отрицать технический прогресс и какую-либо динамику нельзя. Так, с появлением телевизоров также было много разговоров о том, что они несут вред. Это все не более чем консерватизм.

Она напомнила, что, когда появились телевизоры, люди тоже говорили, что они вредны, также было, по ее словам, даже с домашними телефонами. Памфилова назвала это консерватизмом.

По мнению эксперта, во всем должна быть мера. Так, сегодня дети практически не играют в подвижные игры, но набирают популярность интеллектуальные игры и скорость работы мышкой. Польза компьютерных игр есть прежде всего в том, что дети нарабатывают в играх навыки, которые помогут им в будущем.

Она подчеркнул, что основной задачей родителей сейчас является приучение ребенка к чувству меры и правильному распределению времени.