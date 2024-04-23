Психолог Панфилова рассказала, как пережить шестидневную рабочую неделю без стресса

Психолог Наталья Панфилова в беседе с RT рассказала, как сберечь психику и не подвергать себя стрессу во время шестидневной рабочей недели.

По словам Панфиловой, «шестидневка» случается не часто, так что из-за одной такой недели сотрудники психологически не пострадают. Однако осознание того, что придется работать на день дольше, некоторых может угнетать и лишать мотивации. Таким специалист советует настроиться не на то, чтобы пережить непростую неделю, а на то, как хорошо можно потом отдохнуть.

«Где-то придется поднапрячься, зато потом вообще отлично отдохнуть. Это так же, как люди летят на отдых, у них ночной самолет, но тем не менее они себе говорят: «Зато через день я уже буду лежать на пляже» или «Я приеду в какое-то замечательное место», — привела пример психолог.

Правильно заданный настрой поможет отработать шесть дней спокойно.

Напомним, что в России стартовала шестидневная рабочая неделя. После нее выходными по производственному календарю станут 28, 29, 30 апреля и 1 мая включительно. После этого намечены рабочие дни. Отдыхать снова начнут с 9 по 12 мая.

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