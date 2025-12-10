Психолог пояснила, почему вера в Деда Мороза у детей ослабевает

Вера в Деда Мороза, которая раньше была почти неотъемлемой частью детского мира, сегодня заметно сдает позиции. Детский психолог Ирина Таранова констатирует, что современные дети стали меньше верить в новогоднее чудо, и их отношение к празднику приобрело более потребительский оттенок. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, во многом это связано с доступностью информации: многие ребята становятся свидетелями того, как родители прячут подарки, и делают из этого логичные, но лишающие магии выводы. Изменения затрагивают и саму ритуальную сторону праздника. Традиционное письмо Деду Морозу, которое раньше было актом загадывания заветной мечты, все чаще превращается в пространный список конкретных материальных благ — от последней модели смартфона до брендовой одежды. Сосредоточенность на «хочу» вытесняет волшебное ощущение тайны, размышления о том, был ли ты в этом году достаточно хорош, чтобы заслужить подарок.

Эксперт добавила, что ключевая роль в этой трансформации, по мнению психолога, лежит на взрослых. Именно родители, создавая атмосферу ожидания чуда, поддерживают эту веру. Если они перестают играть в эту игру, ребенку практически невозможно сохранить веру в волшебство самостоятельно. Что же касается момента, когда стоит раскрыть правду, то лучшая стратегия — не торопиться. Когда ребенок начинает задавать прямые вопросы, можно мягко отделить мифическую фигуру Деда Мороза от факта получения подарков, не разрушая веру окончательно, а оставляя выбор за самим ребенком.

По ее мнению, магия Нового года все еще возможна, но теперь она требует от родителей более осознанных и творческих усилий. В мире, где все можно купить или найти в интернете, задача взрослых — не просто положить подарок под елку, а заново создать то самое пространство тайны, ожидания и бескорыстного чуда, которое и делает детство по-настоящему волшебным.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре востребованы платные душевные разговоры и запретные Снегурки.