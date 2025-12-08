Новая столица одиночества? В Краснодаре востребованы платные душевные разговоры и запретные Снегурки

В преддверии Нового года в Краснодаре можно найти различные объявления: приглашение Деда Мороза и Снегурочки для семейного праздника, предложение провести время в интимной обстановке с девушкой в образе Снегурочки и оповещение о возможности провести время с девушкой без интима — исключительно душевные разговоры, сообщил kubanpress.ru.

В РФ проституция законодательно запрещена. По информации издания, стоимость соответствующих незаконных «услуг» в городе остается на невысоком уровне, тогда как доходы потенциальных клиентов можно охарактеризовать как значительные. К этому добавляется рекордная доступность подобных предложений. По совокупности этих критериев город опередил не только Москву и Екатеринбург, но и все остальные крупнейшие центры страны.

По данным издания, еще одна популярная в городе услуга — «подруга на час». Девушки предупреждают в объявлениях, что категорически против интимной близости. Они не имеют образование психолога, но умеет внимательно и сопереживающе слушать. Корреспондент предположил, что услуга востребована из-за большого количества приезжих. Людям не всегда легко адаптироваться в новом городе. Цены — от 500 до 1,5 тыс. руб. в час.

Ранее сообщалось, что психотерапевт назвала наиболее усиливающую чувствительность позу в сексе.