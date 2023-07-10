Психолог Полина назвала способы вставать по будильнику без вреда для здоровья

По словам психолога Анжелики Полиной, не нужно ставить будильник на пять-десять минут раньше пробуждения, так как это приносит вред здоровью человека. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что люди нередко так поступают с целью вставать медленнее не торопиться и досыпать в процессе, тем не менее это является пагубной привычкой.

По мнению специалиста, выспаться за данный промежуток времени невозможно, а цель дополнительного сна стимулирует выработку мелатонина. В итоге вместо бодрости человек чувствует усталость и сонливость.

Полина рекомендовала ставить будильник на то время, которое нужно, и вставать с постели по его первому сигналу.