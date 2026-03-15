Выдавать лекарства начнут только работающим: врач раскритиковал отбор пациентов для лечения

Олег Костин выступил с резким осуждением предложения выдавать льготные препараты лишь экономически активным пациентам. Бывший глава саратовского минздрава назвал такой подход этической катастрофой и нарушением Конституции, пишет Взгляд Инфо.

Бывший министр здравоохранения Саратовской области, а ныне главврач Люберецкой региональной клинической больницы Олег Костин жестко раскритиковал инициативу ряда экспертов о приоритетном обеспечении лекарствами только работающих граждан. Соответствующий пост появился в его соцсетях.

Поводом для возмущения стало предложение специалистов НМИЦ эндокринологии имени Дедова, а именно директора Института диабета Марины Шестаковой, выдавать сахароснижающие препараты в первую очередь пациентам с диабетом второго типа, сохранившим трудоспособность. Костин подчеркнул, что делить людей на экономически оправданных и неоправданных недопустимо, поскольку это прямо противоречит 41-й статье Конституции, гарантирующей каждому право на охрану здоровья.

Медик предупредил о тяжелых последствиях отказа в терапии пенсионерам и инвалидам. По его словам, подобная мера спровоцирует резкий рост осложнений: увеличится число случаев слепоты, почечной недостаточности, ампутаций, инфарктов и инсультов. В результате государство столкнется с еще большей нагрузкой на социальные службы, а краткосрочная экономия обернется многократными расходами.

Врач призвал не маскировать нехватку финансирования за счет самых уязвимых категорий населения. Вместо селекции пациентов он предложил реальные шаги: централизованные госзакупки, расширение использования дженериков, долгосрочные контракты с производителями. Также необходимо усилить профилактику, включая скрининг преддиабета, диспансеризацию и обучение в школах диабета.

Костин резюмировал, что здоровье граждан не должно рассматриваться как инвестиция в человеческий капитал.