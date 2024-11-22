Психолог рассказала, почему ревнивцы убивают и как защитить себя от психопата

Психолог Елена Ильина рассказала порталу Regions , почему ревнивые люди убивают партнеров и как можно защитить себя от психопата. За последний месяц в области зафиксировали четыре преступления на почве ревности.

Так, 20 ноября в поселке Дрожжино женщина, узнав, что ее возлюбленный уходит к соседке, ударила мужчину ножом в шею. Пострадавшему своевременно оказали медпомощь.

В СМИ сообщалось, что в последнее время девушка проходила лечение у психотерапевта. По мнению юристов, если судебно-психиатрическая экспертиза признает женщину невменяемой, то она сможет избежать уголовной ответственности. Злоумышленницу могут отправить на принудительное лечение.

Четырнадцатого ноября 50-летний житель Домодедово на почве ревности зарезал свою жену. Шестнадцатого ноября в том же округе 15-летний подросток из ревности напал на мужчину и нанес ему множественные удары ножом.

Психолог Елена Ильина рассказала, что чаще всего ревнивцы, которые способны на агрессию и даже убийство, — это психопаты с чертами нарцисса. Специалист подчеркнула, что психопаты — это не маньяки, которых сразу видно в толпе. На самом деле, такие люди отлично приспосабливаются к жизни в обществе. Среди них много образованных и эрудированных людей с чувством юмора и хорошими манерами. Если психопату нужна женщина, он сделает все, чтоб ей понравиться, и жертва далеко не сразу поймет, что попала в капкан.

«Психопатия и патологическая ревность всегда идут рука в руку. Вскоре женщина понимает, что буквально вздохнуть не может без разрешения и контроля ее спутника», — рассказала психолог.

К специалисту обращались жительницы Подмосковья, которые никогда не изменяли супругам, но жаловались на то, что их постоянно подозревают в этом. Абьюзеры-психопаты проверяли телефоны и компьютеры, следили за запросами в интернете, искали волосы любовников и даже обнюхивали. Один из таких ревнивцев даже потребовал, что женщина уволилась, так как среди ее коллег было много мужчин.

По словам эксперта, в таких случаях развод является лучшим решением, потому что рано или поздно моральное насилие перейдет в физическое.

Психопаты есть и среди женщин, но их единицы. По мнению психолога, женщины идут на убийство из ревности либо в состоянии аффекта, либо имея какие-либо психологические или уже психические проблемы.