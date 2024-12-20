Психолог Самбурский назвал причину активности трудоголиков перед Новым годом

С приближением конца года многие люди стремятся завершить все дела на работе и спокойно встретить Новый год с премией. Тем не менее для трудоголиков декабрь является не просто периодом завершения годовых задач, а также настоящим временем триумфа. По словам клинического психолога Станислава Самбурского, трудоголизм, как правило, развивается из-за психологического дискомфорта, то есть люди уходят с головой в работу, стараясь избегать личных проблем. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в данный период организации превращаются в ульи, и каждый сотрудник старается довести свои проекты до конца. Трудоголики находят радость и удовлетворение в ускоренном ритме работы, в котором они ощущают себя на пике своей продуктивности, поскольку им нужно не только завершить задачи, а также и получить признание за свои усилия.

По мнению эксперта, для многих трудоголиков признание достижений и похвала становятся важнейшими источниками удовлетворения, в отдельных случаях важнее личной жизни. Они готовы работать до последнего с целью того, чтобы на корпоративе услышать слова признания и похвалы от руководства.

Он подчеркнул, что трудоголизм является способом убежать от личных проблем, то есть работа становится своего рода зоной комфорта, где можно спрятаться от сложных разговоров и эмоций. Тем не менее важно понимать, что работа не решит личных проблем, и уход в нее не является выходом.

Ранее психолог Хорс заявил, что за трудоголизмом может стоять попытка скрыться от реальности.