Психолог Самбурский перечислил причины снижения либидо

С наступлением осеннего сезона все сложнее найти силы на секс, психологические и физиологические факторы давят на либидо. По словам психолога Станислава Самбурского, это связано с тем, что в этот период традиционно сокращается активность, наступает уныние и накатывают депрессивные состояния. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что прямое влияние оказывает сезонный дефицит света, который сокращает выработку мелатонина, который по цепочке снижает выработку серотонина и тестостерона.

По мнению специалиста, влияет на снижение либидо и сезонное уменьшение иммунитета.

Он отметил, что свою роль в этом играют усталость и стресс.

Психолог пояснил, что следует расширить прием витаминов и микроэлементов, увеличить физическую активность и чаще отдыхать.