Психолог считает, что Боня переживает кризис среднего возраста

Суть в том, что человек переступает некую условную границу в своей жизни, после которой понимает, что он не бессмертен.

Виктория Боня недавно объявила о том, что собирается заморозить яйцеклетки. Все из-за страха не успеть родить второго ребенка. Напомним, что телеведущая уже воспитывает одну дочь. Однако, звезда явно столкнулась с кризисом среднего возраста, в чем уверен специалист Алексей Рощин. Об этом также пишет портал «Дни.ру».

Психолог предположил, что Боня не до конца реализовала свой материнский инстинкт, а поэтому остается недовольной. Она острее переживает все, что происходит сейчас в ее жизни. Возможно, звезда понимает, что «от нее ничего особого не останется, кроме детей», а поэтому думает, что «непременно надо еще». Действительно, сложно избавиться от таких мыслей, когда, возможно, большая часть жизни уже позади.