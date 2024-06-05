Психолог Сердцева пояснила, несет ли опасность гадание на картах Таро

Карты Таро давно перестали быть инструментом только гадалок, их нередко используют, чтобы успокоиться и найти ответы на волнующие вопросы. Психолог Варвара Сердцева рассказала, на что способны эти карты и можно ли ими пользоваться самостоятельно. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

По ее словам, применение карт дает возможность лучше понять собственные эмоции, проблемы и потребности, а также может еще иметь успокаивающий эффект.

Эксперт добавила, что карты Таро могут также служить инструментом самопознания. Рассматривая и анализируя символы и архетипы на картах, человек начинаем понимать более глубокие аспекты собственной психики. Однако полностью полагаться на итог расклада нельзя, иначе человек потеряет контроль над жизнью, их следует использовать как дополнительный совет в решении проблемы.

По ее мнению, также советы карт можно принимать к сведению, однако не доходить до того, чтобы это было единственным способом решения проблемы.