Психолог Шимановская озвучила причины объединения подростков в банды и способы прекращения этого

Последние новости пестрят сообщениями о жестоких преступлениях, совершенных подростками. Групповые избиения, насильственные действия и грабежи появляются в новостях все чаще и чаще. Психолог Виктория Шиманская рассказала, откуда столько агрессии у современных подростков и что можно сделать, чтобы предотвратить подобные трагедии. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, у сложившейся ситуации как минимум две причины. Во-первых, в подростковом периоде существует такая природная потребность, как объединение в группы. Решить этот вопрос можно, начав организовывать подростков вокруг чего-то, вроде спорта, творчества и прочих направлений.

Эксперт добавила, что второй причиной является проблема контакта подростка с родителями. Они просто обязаны направить своего ребенка в нужное русло и помочь ему раскрыть свои таланты, поскольку, когда он понимает, что именно ему интересно, какие у него таланты, куда идти, у него потребности в объединении в банды нет.