Психолог Шиманская считает, что следует различать ревность и одержимость

По словам психолога Виктории Шиманской, ревность является нормальной эмоцией, она в некотором смысле бывает даже полезна. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что причинами ревности могут быть неполадки с самооценкой, то есть самодостаточные люди ревнуют гораздо реже, а также это показатель того, что от объекта любви недостаточно каких-либо конкретных проявлений.

По мнению эксперта, при этом путать ее с одержимостью и зависимостью от партнера не стоит. Главным различием в этом отношении является наличие доверия.

Она добавила, что при условии, если постепенная потеря доверия начинает подтачивать отношения, однако имеется взаимное желание их сохранить, может помочь консультация у семейного психолога.