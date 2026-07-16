Психолог сказала, с каких слов начинать знакомство, чтобы вас не отшили

Психолог Александра Миллер в беседе с « Абзацем » раскрыла секрет успешного первого знакомства. По ее словам, главный ключ к коммуникации — умение показать собеседнику его значимость, затронув здоровую нарциссическую часть личности, которая есть у каждого. Если новый знакомый способен разглядеть чужую ценность и подобрать нужные слова, его шансы заинтересовать резко возрастают.

Миллер пояснила, что социальные сети служат визитной карточкой. Завязывая знакомство, например, со стилистом, можно сделать комплимент его профессиональным качествам. Мужчине в романтическом ключе лучше уделить внимание мужественности, карьерным навыкам, увлечениям или личным качествам — ловкости, смелости, — но не внешности. С женщиной специалист советует начинать разговор, затрагивая интеллектуальную сферу или даже спрашивая совета. Если девушка выложила фото с отдыха, можно ненавязчиво поинтересоваться отелем или гидом, и через теплое человеческое общение завяжется более качественная коммуникация, чем при банальном комплименте.