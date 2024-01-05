Психолог Смолярчук назвала способы выйти на работу без стресса после новогодних праздников

После продолжительных новогодних каникул совместно с вечеринками и застольями, включая сбившийся режим дня и многочасовое безделье, отдельные люди ощущают себя совершенно не готовыми возвращаться к рабочей жизни. Психолог Ирина Смолярчук рассказала, как настроиться на рабочий лад. Об этом сообщает радио Sputnik .

По ее словам, восстановить привычный будничный режим следует за пару дней до окончания каникул, в том числе и сократить употребление алкоголя.

Эксперт добавила, что последние дни продолжительных выходных следует посвятить себе и семье.

По ее мнению, также необходимо пересмотреть отношение к работе, постараться понять, что именно не нравится и почему хочется отодвинуть выход на работу.