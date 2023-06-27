«Психолог-спецназовец с навыками дизайнера»: известный блогер ищет специалиста широкого профиля
Россияне заинтересовались вакансией государственной важности у Артемия Лебедева
Фото: [Сергей Фадеичев/ТАСС]
Российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев ищет менеджера по делам государственной важности в свою студию. Соответствующая вакансия появилась на платформе для поиска работы.
В обязанности будущего сотрудника входит взаимодействие с высокопоставленными лицами, в диалоге с которыми надо «предвосхищать» запрос на дизайн. Идеальный кандидат не испугается частых командировок и необычных проблем, сможет распознать «реальные мотивы поведения людей». Список требований к потенциальному сотруднику насчитывает более 15 пунктов.
«Видимо, Артемий Лебедев ищет какого-то психолога-спецназовца с навыками дизайнера»; «Интересно, какие деньги предлагаются за такой огромный список обязанностей»; «Мне кажется, на эту должность подойдет человек, который готов работать 24 часа семь дней в неделю 365 дней в году», — прокомментировали вакансию россияне.
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