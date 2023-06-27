«Психолог-спецназовец с навыками дизайнера»: известный блогер ищет специалиста широкого профиля

«Видимо, Артемий Лебедев ищет какого-то психолога-спецназовца с навыками дизайнера»; «Интересно, какие деньги предлагаются за такой огромный список обязанностей»; «Мне кажется, на эту должность подойдет человек, который готов работать 24 часа семь дней в неделю 365 дней в году», — прокомментировали вакансию россияне.