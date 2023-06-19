Психолог Свердлык назвала методы быстрого снятия усталости после рабочего дня

По словам психолога Ольги Свердлык, существует ряд способов снять усталость после нелегкого рабочего дня. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что этому способствуют ведение блокнота с переживаниями, танцы и фантазии о светлом будущем.

По ее мнению, следует со всеми подробностями описать все свои эмоции, но не проводить их анализ их и не следить за грамотностью, после чего выкинуть бумагу.

Специалист добавила, что танцевальная терапия помогает, если полностью отпустить себя и сбросить усталость.

Свердлык пояснила, что можно использовать особую психологическую практику, которая подразумевает перенос посредством воображения во времена, где нет проблем и усталости.

Также она рекомендовала принять ванну с солью или вкусно пахнущими эфирными маслами.